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Годовая инфляция в Башкирии выросла до 8,2%

В Башкирии в ноябре инфляция ниже, чем по стране.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии зафиксировали рост цен. Уровень годовой инфляции сейчас составляет 8,2%. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка страны.

Отмечается, что в октябре годовая инфляция в республике составляла 7,7%. В целом рост цен в Башкирии по-прежнему ниже, чем в ПФО (8,76%) и в среднем по России (8,88%).

В Нацбанке объяснили, что рост цен обусловлен тем, что спрос опережает предложение, стоимость овощей (картофеля, капусты, огурцов и помидоров) продолжает увеличиваться, а также негативно на цены повлияло уменьшение числа крупно-рогатого скота.

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