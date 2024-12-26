Сколько дней в январе 2025 года: как отдыхаем и стоит ли брать отпуск

Не забываем, что на январских каникулах нас ждет и Рождество. В Санкт-Петербурге уже работает приуроченная к празднику мультимедийная экспозиция о его истории. И не где-нибудь, а в Анненкирхе — Евангелическо-лютеранской церкви святой Анны. Посетителей ждут киберпастор, перевернутые вверх стволом ели и картины современных художников. А что все это значит — расскажут на экскурсии, которая включена в стоимость входного билета.