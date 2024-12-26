Сколько дней в январе 2025 года: как отдыхаем и стоит ли брать отпуск

Первая рабочая неделя 2025 года будет короткой — всего два дня. Почти половину января вся страна будет отдыхать: в материале объясняем, как спланировать время под любые задачи, стоит ли брать отпуск и что нужно успеть посмотреть до того, как выходные закончатся.
Количество дней в январе
Как и всегда, в январе 31 календарный день. Но первый из них выпадает на середину недели: таким образом, 2025 год начнется со среды.
Как отдыхаем в январе: производственный календарь на 2025 год
Январь — месяц с самой продолжительной комбинацией праздничных и выходных дней. В нем достаточно времени, чтобы отдохнуть и набраться сил на весь новый год.
Сколько рабочих дней
У тех, кто работает по пятидневному графику, в январе будет 17 рабочих дней. Меньше, чем в любом другом месяце в году. Ближе всех в этом плане май с его 18 трудовыми буднями. А в совсем коротком феврале рабочих дней будет 20.
Первый выход в офис или на смену состоится в четверг, 9 января. Времени на раскачку не будет, и 11 января уже начнутся обычные двухдневные выходные.
Только 13 января, в канун Старого Нового года, который официально не отмечают, начнется привычная всем пятидневная рабочая неделя — первая в 2025 году.
Сколько выходных и праздничных дней
В январе сразу 14 выходных, восемь из которых — праздничные. Таким образом, не работать можно будет с 1 по 8 января включительно. Предпоследний день отдыха приходится на православное Рождество.
При этом школьники будут отдыхать дольше, ведь новая, третья четверть начнется для них в понедельник, 13 января.
Стоит отметить, что отдыхать в январе россияне могли бы и дольше. Согласно законодательству, если праздничный день совпадает с выходным, то последний переносят на ближайший рабочий. Но по особому постановлению правительства можно перенести его и на другие даты, чтобы продлить выходные в следующих месяцах.
В 2025 году новогодние праздники включают два календарных выходных дня. В результате переноса субботы, 4 января, нерабочим днем стала пятница, 2 мая. Благодаря этому весенние каникулы станут длиннее.
Воскресенье, 5 января, перенесут на конец года. Поэтому в среду, 31 декабря 2025 года, страна так же, как и в 2024 году, будет отдыхать.
Какие интересные события ждут россиян в первый месяц 2025 года
Январь — время новогодних и рождественских мероприятий. Жителей городов России традиционно ждут концерты, фестивали, выставки и ярмарки, а также ледовые шоу. Освободившиеся от дорогих новогодних корпоративов звезды также начинают гастроли по стране.
Тысячи туристов стекаются в две столицы, Москву и Санкт-Петербург, чтобы прогуляться по украшенным гирляндами улицам и увидеть самые веселые и зрелищные мероприятия.
В парках и на площадках «Московских сезонов» до 12 января проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». Его гостей ждут игры, викторины, мастер-классы, большой квест, ледовое шоу, ярмарка, спектакли, дегустации. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой на разных тематических площадках гостей встретят культовые герои советских комедий и мультфильмов, таких как «Карнавальная ночь», «Джентльмены удачи», «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «Девчата», «Двенадцать месяцев», «Зима в Простоквашино» и многие другие.
Скульпторы украшают город необыкновенными ледяными скульптурами на время фестиваля «Снег и лед в Москве». Некоторые из инсталляций организаторы даже посвятили искусственному интеллекту и другим современным технологиям. Посетить выставку можно до 20 января.
Благодаря фестивалю иллюминаций «Город света» фасады московских зданий превратились в необыкновенные картины, вдохновленные советскими открытками. Каждый объект связали в прогулочные маршруты: посетителям столицы остается только ходить и любоваться. Особое внимание стоит уделить ВДНХ.
Не забываем, что на январских каникулах нас ждет и Рождество. В Санкт-Петербурге уже работает приуроченная к празднику мультимедийная экспозиция о его истории. И не где-нибудь, а в Анненкирхе — Евангелическо-лютеранской церкви святой Анны. Посетителей ждут киберпастор, перевернутые вверх стволом ели и картины современных художников. А что все это значит — расскажут на экскурсии, которая включена в стоимость входного билета.
В роскошном особняке Половцова, известном также как «Дом архитектора», участники Русских музыкальных сезонов по 80 минут будут исполнять мировые хиты. И все это — в окружении сотен свечей.
Но и без культурных пространств в Санкт-Петербурге будет чем заняться. Например, гости Северной столицы смогут окунуться в атмосферу европейского Рождества в «Новой Голландии» с ее ярмарками и мастерскими Деда Мороза. Можно и прокатиться на коньках по вечернему «Охта Парку», где подготовили 5000 кв. м льда в окружении пушистых хвойных деревьев.
Как спланировать отдых и работу в январе
Чтобы начать 2025 год продуктивно и не выгореть в первый же месяц, можно попробовать придерживаться этих советов:
- Попробуйте определить цели на месяц. Подбирайте не только рабочие задачи, будь то старт новых проектов или завершение прошлогодних. Запланируйте поездку куда-нибудь с семьей или встречи с родными и друзьями.
- Расставьте приоритеты. Сосредоточьтесь на том, что нужно решить в первую очередь. Не отвлекайтесь на второстепенные вопросы, но и не забывайте о долгосрочных планах, которые нужно выполнять поступательно.
- Составьте расписание. Оно поможет вам распределить время между работой и отдыхом. При этом всегда нужно быть готовым к смене планов.
- Не забывайте уделять время себе и своему здоровью. Четко отделяйте работу от отдыха и занятий, которые приносят вам удовольствие. Они могут стать дополнительным стимулом, чтобы быстрее завершить важные дела.
Планировать отпуск в январе — не самый удачный вариант. Из-за небольшого количества рабочих дней сумма отпускных будет меньше, чем заработная плата в аналогичный период. Все дело в том, что формула расчета отпускных основывается на среднегодовой зарплате и количестве дней отдыха. Чем больше рабочих дней в месяце — тем больше будет и выплата. Таким образом, для выгодного отдыха больше подойдут июль и октябрь.
Впрочем, если есть желание не выходить в офис целый месяц, то такую возможность можно обсудить индивидуально со своим работодателем.
Список источников
1. Производственный календарь на 2025 год. Сайт Государственной думы РФ.
2. Постановление Правительства РФ от 04.10.2024 № 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году».
4. Официальный сайт Русских музыкальных сезонов. 2024.
Автор: Анфиса Ананасова