Новая электричка выйдет на маршрут «Нижний Новгород — Казань» с 1 января

Согласно информации, электропоезд нового поколения будет курсировать ежедневно. Из приволжской столицы состав будет отправляться в 05:10, а прибывать в столицу Татарстана в 11:09.
В обратном же направлении электричка будет отправляться из Казани в 15:50, а прибывать в Нижний Новгород в 21:49.
Отмечается, что в пути следования предусмотрены остановки на ст. Арзамас-2, Перевозская, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зелёный Дол.
По словам начальника Горьковской железной дороги Сергея Дорофеевского, подвижной состав оснащен камерами видеонаблюдения как внутри салона, так и на крыше.
«Подножки имеют дополнительную выдвижную ступеньку, которая улучшает выход на низкую платформу. Такие модели уже курсируют по Горьковской железной дороге на различных маршрутах в Нижегородской области» —рассказал Сергей Дорофеевский.
В частности, в течение января 2025 года подвижной состав сменится и на зеркальном рейсе. Новая электричка будет отправляться из Казани в 05:21, прибывать в столицу Приволжья в 11:09. В обратном направлении состав будет отправляться из Нижнего Новгорода в 16:08, прибывать в столицу Татарстана в 22:07.
Ранее сообщалось, что новогодний ретропоезд свяжет Нижний Новгород и Арзамас.
Праздничный состав будет отправляться из столицы Приволжья 29 и 30 декабря 2024 года, а также со 2 по 8 января 2025 года в 10:45. В Арзамас (ст. Арзамас-2) ретропоезд будет прибывать чуть больше, чем через 2 часа — в 12:55.
В обратном же направлении поезд проследует со ст. Арзамас-1 в 17:25 и прибудет в Нижний Новгород в 19:50 в те же дни.
Сообщалось также, что поезд «Казань — Йошкар-Ола» будет ежедневно курсировать до конца года.
Подобный распорядок введен в связи с повышенным спросом на поездки между столицами Татарстан и Марий Эл.