Новая электричка выйдет на маршрут «Нижний Новгород — Казань» с 1 января

Праздничный состав будет отправляться из столицы Приволжья 29 и 30 декабря 2024 года, а также со 2 по 8 января 2025 года в 10:45. В Арзамас (ст. Арзамас-2) ретропоезд будет прибывать чуть больше, чем через 2 часа — в 12:55.