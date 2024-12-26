В России разработали математическую модель для планирования хмелеводства

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российские исследователи разработали математическую модель, позволяющую оценивать эффективность производства хмеля, прогнозировать прибыль и корректировать плотность и площадь посадок этого растения для максимизации доходов от его выращивания на территории России. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Наша модель по хмелеводству может использоваться не только компаниями, выращивающими хмель, но и в государственных структурах, распределяющих средства в сельском хозяйстве. Например, при расчете необходимых сумм финансовой поддержки предприятий, основных денежных показателей индустрии, а также при принятии решений по развитию хмелеводства», — пояснила доцент Чувашского государственного аграрного университета (Чебоксары) Олеся Афанасьева, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Как объясняют Афанасьева и его коллеги, хмель активно выращивается и используется в России не только в пивоварении, но и в качестве сырья для производства бумаги и пряжи, биологически активных добавок, а также для различных медицинских препаратов. Эффективность его производства и прибыльность в долгосрочной перспективе зависит от множества параметров, которые необходимо учитывать и прогнозировать.
Для получения подобных сведений российские ученые проанализировали четыре существующих математических моделей, которые применяются в США и Словении при планировании производства, и учли использованные в них приемы при разработке подходов для прогнозирования эффективности выращивания хмеля с учетом российских реалий. В качестве вводных данных модель использует как данные о непосредственно выращивании хмеля, так и сведения о финансировании.
По словам исследователей, пока в модель внесены среднероссийские показатели хмелеводства, однако будущие пользователи смогут их корректировать в соответствии с характеристиками своих производств. Проведенные учеными расчеты показывают, что подготовленный ими инструмент позволяет с достаточно высоким уровнем точности оценивать то, на какие стадии развития производства придутся основные траты, когда хмелеводы начнут получать полный объем дохода, какой рентабельности достигнет их производство за период оборота плантаций хмеля.
В частности, ученые пришли к выводу, что для типичной российской плантации хмеля примерно половина всех капитальных вложений придется на строительство хмелевых шпалер и закладку саженцев, а еще треть расходов придется на подготовку хмелеуборочного пункта. При этом средняя рентабельность производства может достигнуть 50% в 15-летней перспективе, что говорит о высокой доходности данной отрасли сельского хозяйства, подытожили исследователи.