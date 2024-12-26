В России разработали математическую модель для планирования хмелеводства

Как объясняют Афанасьева и его коллеги, хмель активно выращивается и используется в России не только в пивоварении, но и в качестве сырья для производства бумаги и пряжи, биологически активных добавок, а также для различных медицинских препаратов. Эффективность его производства и прибыльность в долгосрочной перспективе зависит от множества параметров, которые необходимо учитывать и прогнозировать.