Белорусские таможенники изъяли «золотую» посуду из Италии на 75 тысяч рублей

Перевозчик указал, что стоимость партии составляет около 22 тысяч белорусских рублей. Однако таможенники провели проверку и установили, что настоящая стоимость 140 тарелок, креманок, бокалов, чашей и подносов составляет примерно 75 тысяч белрублей, то есть была занижена примерно в 3,5 раза.