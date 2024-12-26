Белорусские таможенники изъяли «золотую» посуду из Италии на 75 тысяч рублей

Белорусские таможенники установили, что партию «золотой» итальянской посуды пытался ввезти в Беларусь польский перевозчик по цене в 3,5 раза ниже реальной стоимости. Подробности рассказали в Государственном таможенном комитете.
Так, в Беларусь из Германии через Польшу ввозилась партия дорогостоящих итальянских изделий для домашнего декора и сервировки стола, покрытых золотом и серебром.
Перевозчик указал, что стоимость партии составляет около 22 тысяч белорусских рублей. Однако таможенники провели проверку и установили, что настоящая стоимость 140 тарелок, креманок, бокалов, чашей и подносов составляет примерно 75 тысяч белрублей, то есть была занижена примерно в 3,5 раза.
Указание неверной цены позволило бы перевозчику сэкономить на таможенной пошлине 10 тысяч белрублей. Но теперь ему грозит штраф до 22 тысяч белрублей.
Товары задержаны, начат административный процесс.
Также витебчанин потерял деньги, установив приложение сотового оператора по ссылке.
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