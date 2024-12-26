Перед саммитом ЕАЭС президент Александр Лукашенко наколол в Ленобласти дров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который в эти дни находится в Петербурге с рабочим визитом, продуктивно начал свой рабочий день — он наколол в Ленобласти дров.
Фото белорусского лидера у поленницы с топором в руках опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», рассказывающий о буднях президента — как официальных, так и неформальных.
«Рабочее утро Первого. А как перед важными переговорами разминаетесь вы?», — написали администраторы паблика.
К слову, Александр Лукашенко не прочь помахать топором и может разрубить колоду с первого удара. Соответствующие видеозаписи его пресс-служба показывала не раз.
Так, он колол дрова перед саммитом СНГ в октябре в Москве, а в ноябре делился опытом с журналистами, соревновавшимися на чемпионате по колке дров. А несколько лет назад между ударами топора Александр Лукашенко пообещал помочь Европе, чтобы та не замёрзла.
Напомним, саммит глав государств Евразийского экономического союза проходит в четверг, 26 декабря, на курорте «Игора» в Ленинградской области. С начала следующего 2025 года Белоруссия будет председательствовать в ЕАЭС.
Ранее стало известно, что саммит пройдёт без участия премьер-министра Армении Никола Пашиняна — незадолго до встречи лидеров стран СНГ он получил положительный текст на коронавирус.