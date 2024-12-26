Перед саммитом ЕАЭС президент Александр Лукашенко наколол в Ленобласти дров

Так, он колол дрова перед саммитом СНГ в октябре в Москве, а в ноябре делился опытом с журналистами, соревновавшимися на чемпионате по колке дров. А несколько лет назад между ударами топора Александр Лукашенко пообещал помочь Европе, чтобы та не замёрзла.