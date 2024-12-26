В Калининград пришли пятнадцать новых троллейбусов

В четверг Калининграду переданы пятнадцать новых троллейбусов с возможностью автономного хода.
Об этом в своем телеграмм-канале рассказал губернатор Алексей Беспрозванных.
«В июле передали городу 11 автобусов, сегодня — 15 новых современных троллейбусов с возможностью автономного хода. Это значит, что маршруты можно сделать длиннее, а их количество — больше. В этом году за счёт федеральных средств приобрели 22 новых школьных автобуса для муниципалитетов», — отметил губернатор.
Сейчас новые троллейбусы проходят пусконаладочную работу с последующей обкаткой. В следующем году планируется обновить весь парк троллейбусов и продолжить замену автобусов в Калининграде и других муниципалитетах.