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В Калининград пришли пятнадцать новых троллейбусов

Транспорт проходит обкатку и пусконаладочные работы.

Источник: Телеграм/Алексей Беспрозванных

В четверг Калининграду переданы пятнадцать новых троллейбусов с возможностью автономного хода.

Об этом в своем телеграмм-канале рассказал губернатор Алексей Беспрозванных.

«В июле передали городу 11 автобусов, сегодня — 15 новых современных троллейбусов с возможностью автономного хода. Это значит, что маршруты можно сделать длиннее, а их количество — больше. В этом году за счёт федеральных средств приобрели 22 новых школьных автобуса для муниципалитетов», — отметил губернатор.

Сейчас новые троллейбусы проходят пусконаладочную работу с последующей обкаткой. В следующем году планируется обновить весь парк троллейбусов и продолжить замену автобусов в Калининграде и других муниципалитетах.