В Калининград пришли пятнадцать новых троллейбусов

«В июле передали городу 11 автобусов, сегодня — 15 новых современных троллейбусов с возможностью автономного хода. Это значит, что маршруты можно сделать длиннее, а их количество — больше. В этом году за счёт федеральных средств приобрели 22 новых школьных автобуса для муниципалитетов», — отметил губернатор.