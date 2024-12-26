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Из-за аварийных работ на ж/д путях в Башкирии ограничат движение

Движение запланировано по одной полосе двухполосной дороги.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке 27 декабря будет ограничено движение на железнодорожном переезде. Об этом предупреждает мэрия города.

Ограничения на 144 км связаны с аварийным работами. С 10 утра до шести вечера водителям предоставят движение через путепровод на Технической. Автомобилистам будет доступна одна полоса из двух.

Жителей Башкирии просят заранее планировать свой маршрут.

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