Из-за аварийных работ на ж/д путях в Башкирии ограничат движение

В Стерлитамаке 27 декабря будет ограничено движение на железнодорожном переезде. Об этом предупреждает мэрия города.
Ограничения на 144 км связаны с аварийным работами. С 10 утра до шести вечера водителям предоставят движение через путепровод на Технической. Автомобилистам будет доступна одна полоса из двух.
Жителей Башкирии просят заранее планировать свой маршрут.
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