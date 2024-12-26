В МФТИ создали базу биомедицинских данных россиян

«Когда мы делаем какую-то разработку, которая использует генотипы, нам нужны стандартные образцы. Как их получить? Можно синтезировать или собрать у добровольцев. Но если случай редкий, то материала нужно очень много. А если мы заранее формируем геномную базу и биобанк, то есть вероятность, что требуемый генотип мы найдем у себя. Это значительно сокращает время и затраты на исследования», — рассказал руководитель геномного центра Денис Гудков.