«У Атлантики свои планы». Белгидромет сообщил о дождях и туманах в новогоднюю ночь в Беларуси

В среду, 1 января, также в некоторых районах республики возможен мокрый снег и дождь, местами на дорогах образуется гололед. В саму новогоднюю ночь ожидается от −3 до +2 градусов, возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, а также порывистый ветер и 31 декабря, и 1 января с усилениями до 15 — 20 метров в секунду. В первый день нового года днем обещают −1 — +5 градусов.