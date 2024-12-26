«У Атлантики свои планы». Белгидромет сообщил о дождях и туманах в новогоднюю ночь в Беларуси

В Белгидромете определили, какой будет погода в Беларуси в новогоднюю ночь, сообщает БелТА.
Синоптики обратили внимание, что несмотря на то, что близится Новый год и всем хочется снега и легкого мороза, погода в Беларуси останется теплой.
— У Атлантики свои планы, и по прогнозам на ближайшее время, менять их она не собирается, -отмечают метеорологи.
Последние данные свидетельствуют л том, что в Беларуси установившаяся положительная аномалия температур, составляющая 1 — 4 градуса, в ближайшее дни только усилятся. До конца недели прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега местами. Теплой будет и новогодняя ночь.
— В предновогодние дни и новогоднюю ночь в Беларуси прогнозируется теплая погода с дождями и туманами, — указали в Белгидромете.
В частности, из-за поступления теплого воздуха по ночам и с утра возможны сильные, снижающие видимость на трассах до 100 — 500 метров.
Днем в понедельник, 30 декабря, еще может усилиться ветер, порывы которого будут достигать 15 — 20 метров в секунду.
Также обещают предварительно теплую погоду на вторник, 31 декабря, и 1 января 2025 года. Днем во вторник термометры покажут от −1 до +5 градусов.
В среду, 1 января, также в некоторых районах республики возможен мокрый снег и дождь, местами на дорогах образуется гололед. В саму новогоднюю ночь ожидается от −3 до +2 градусов, возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, а также порывистый ветер и 31 декабря, и 1 января с усилениями до 15 — 20 метров в секунду. В первый день нового года днем обещают −1 — +5 градусов.
Ранее Белгидромет дал прогноз погоды до конца декабря 2024 года.
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