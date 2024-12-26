Препараты нового поколения обеспечивают экономический эффект при лечении онкологии

Снижение стоимости лечения онкологических заболеваний остается важной задачей для современной медицины. Затраты на качественную медицинскую помощь, особенно если речь идет о запущенных случаях злокачественных образований, по-прежнему велики. При этом количество пациентов с тяжелыми диагнозами год от года в силу различных причин остается высоким. Как обеспечить применение препаратов последнего поколения в необходимом объеме и при этом не экономить на высокотехнологичных методиках? Что может предложить сегодня современная фармацевтика в борьбе за доступность, эффективность и качество лечения? Об этом — в материале «Газеты.Ru».