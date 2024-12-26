Снос Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже планируют начать в феврале 2025 года

— Подготовкой проекта реконструкции Центрального стадиона профсоюзов занималась команда профессионалов, — уверен губернатор. — Институт, который им занимался, проектировал большинство спортивных арен Российской Федерации. Сейчас проект проходит Главгосэкспертизу. Ориентировочно, эта процедура займет месяца полтора. Как только проект пройдет экспертизу, тут же будем приступать к выполнению работ. Наверное, потребуются конкурсные процедуры. Рассчитываем на белорусских коллег, которые три года назад реализовали схожий проект в Минске. Демонтировали стадион «Динамо», а на его месте построили новую спортивную арену. Я там был. Дома рядом со стадионом похожи на воронежские. После Великой Отечественной войны Минск и наш город строили по во многом схожим проектам. Начнем работать не позднее конца февраля. На строительство потребуется примерно 2,5 года. Планируем провести благоустройство. Понимает, что кто-то попытается извлечь из этого проекта личную выгоду. Постараемся этого не допустить, при необходимости будет решать вопросы через суд.