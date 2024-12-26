Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермяки выбрали новые названия для трех автобусных остановок

В Перми завершили опрос по переименованию трех остановочных пунктов города.

Источник: Комсомольская правда

Городской департамент транспорта 5 декабря запустил опрос по переименованию трех остановочных пунктов в Ленинском, Свердловском и Орджоникидзевском районах города. Для автобусных остановок «Художественная галерея», «ВНИИБ» и «Школа» пермяки выбирали из трех вариантов или предлагали свой.

В Ленинском районе большинство голосов при переименовании остановки «Художественная галерея» набрал вариант «Соборная площадь». Остановочный пункт находится на пути следования автобуса маршрута № 51.

В Орджоникидзевском районе вместо «ВНИИБ» пермяки выбрали вариант «Стадион Бумажник». Здесь останавливаются автобусы № 22, № 32 и № 58.

В Свердловском районе остановку «Школа» переименуют в «Микрорайон Южный» для автобусов маршрутов № 5, № 26 и № 57.

«Результаты опроса будут вынесены на Общественный совет по топонимике при главе Перми для обсуждения возможности присвоения названий остановочным пунктам», — дополнили в городском ведомстве.

В Перми выбрали название новой остановки на пересечении улиц Крисанова и Пушкина. Остановку обустроят в рамках строительства мостового перехода Карпинского-Столбовая-Крисанова.