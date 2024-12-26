Пермяки выбрали новые названия для трех автобусных остановок

Городской департамент транспорта 5 декабря запустил опрос по переименованию трех остановочных пунктов в Ленинском, Свердловском и Орджоникидзевском районах города. Для автобусных остановок «Художественная галерея», «ВНИИБ» и «Школа» пермяки выбирали из трех вариантов или предлагали свой.