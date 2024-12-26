Пермяки выбрали новые названия для трех автобусных остановок

Городской департамент транспорта 5 декабря запустил опрос по переименованию трех остановочных пунктов в Ленинском, Свердловском и Орджоникидзевском районах города. Для автобусных остановок «Художественная галерея», «ВНИИБ» и «Школа» пермяки выбирали из трех вариантов или предлагали свой.
В Ленинском районе большинство голосов при переименовании остановки «Художественная галерея» набрал вариант «Соборная площадь». Остановочный пункт находится на пути следования автобуса маршрута № 51.
В Орджоникидзевском районе вместо «ВНИИБ» пермяки выбрали вариант «Стадион Бумажник». Здесь останавливаются автобусы № 22, № 32 и № 58.
В Свердловском районе остановку «Школа» переименуют в «Микрорайон Южный» для автобусов маршрутов № 5, № 26 и № 57.
«Результаты опроса будут вынесены на Общественный совет по топонимике при главе Перми для обсуждения возможности присвоения названий остановочным пунктам», — дополнили в городском ведомстве.
В Перми выбрали название новой остановки на пересечении улиц Крисанова и Пушкина. Остановку обустроят в рамках строительства мостового перехода Карпинского-Столбовая-Крисанова.