Врио губернатора назначил нового заместителя губернатора — министра транспорта

Известно, что Алена Беликова ранее работала в Калининградской области в министерстве развития инфраструктуры, занималась вопросами транспортного комплекса. Также она возглавляла региональный автовокзал. А в прошлом году стала руководителем нового областного автовокзального комплекса «Центральный» в Ростове.