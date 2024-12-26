Врио губернатора назначил нового заместителя губернатора — министра транспорта

Врио губернатора Юрий Слюсарь назначил Алену Беликову заместителем губернатора — министром транспорта Ростовской области. Был подписан соответствующий указ.
Известно, что Алена Беликова ранее работала в Калининградской области в министерстве развития инфраструктуры, занималась вопросами транспортного комплекса. Также она возглавляла региональный автовокзал. А в прошлом году стала руководителем нового областного автовокзального комплекса «Центральный» в Ростове.
— Надеюсь на плодотворную работу и жду до конца января презентацию комплексного плана развития транспортной отрасли Ростовской области, — добавил Юрий Слюсарь.