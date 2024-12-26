Найден способ сокращения числа и размеров частиц сажи в выхлопах заводов

Источником этого углерода служат частички сажи, возникающие в процессе горения ацетилена. Их число, размеры и другие свойства зависят от того, какие примеси и добавки присутствуют в сжигаемом газе. Российские ученые заинтересовались тем, можно ли управлять количеством этих важных для промышленности и вредных для экологии частиц, добавляя в ацетилен небольшие количества диметилэфира — просто устроенного органического вещества, которое почти не дает сажи при сгорании.