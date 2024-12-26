Актрисе Евгении Добровольской исполнилось 60 лет

Впервые Добровольская съехала от Ефремова во время беременности, потому что ей было тяжело переносить дома частые вечеринки. Из роддома актриса приехала к матери Ефремова Алле Покровской и только через пять лет окончательно рассталась с супругом: «Потому что я поняла… Сейчас есть такие модные слова, которых мы тогда не знали: “абьюзер”, “газлайтер” и вот это вот все. Просто можно сейчас все это как-то назвать такими красивыми словами. А тогда я просто была в недоумении, и у меня была свое понимание абьюза — что я не могу любить тот топор, который меня убивает».