Власти Гродненской области изменили условия пересечения границы с ЕС с 1 января 2025 года

Власти Гродненской области изменили правила пересечения государственной границы. Соответствующее решение опубликовано на сайте Гродненского облисполкома.
Так, в Гродненской области временно отменяется местный сбор за пересечение госграницы.
Таким образом пересечение транспортными средствами границы Беларуси с ЕС в пунктах пропуска на территории Гродненщины временно будет осуществляться без уплаты местного сбора. Новые правила начнут действовать с 1 января 2025-го.
При этом сообщается, что уже в первом квартале 2025-го Гродненская область планирует вернуть местный сбор, не уточняя на данный момент более точные сроки.
И мы писали, что власти Брестской области временно отменили местный сбор за пересечение границы.
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