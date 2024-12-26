Боярский рассказал, насколько сильно преобразился Петербург

Актер рассказал в интервью «Петербургскому дневнику», как сложилась жизнь его семьи, насколько изменился Петербург и может ли «Зенит» стать чемпионом в год своего 100-летия.
Боярский считает, что его главным достижением в жизни является моя семья (жена, дети, шестеро внуков). Именно создание семьи, воспитание детей и внуков— это главная работа в жизни актера.
Также Боярский признался, что не склонен размышлять о успехах или неудачах в творчестве. Результаты прошлых работ для него не важны. Актер работает в режиме «здесь и сейчас». В театре он сейчас участвует в двух постановках, которые идут ежемесячно, и это его устраивает. Что касается кино, то сейчас, по мнению Боярского, нет интересных предложений.
Михаил Сергеевич является давним болельщиком «Зенита», поддерживает свою любимую команду и надеется, что в год столетнего юбилея «Зенит» сможет занять первое место в чемпионате России.
По мнению Боярского, Петербург за последние годы преобразился к лучшему: он отметил, что в советское время жизнь здесь была неплохой, но с нынешним временем не сравнить. Также актер испытывает гордость за Петербург, когда видит множество туристов, которые наслаждаются его красотой, фотографируют и покупают сувениры.