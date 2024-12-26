Боярский рассказал, насколько сильно преобразился Петербург

Также Боярский признался, что не склонен размышлять о успехах или неудачах в творчестве. Результаты прошлых работ для него не важны. Актер работает в режиме «здесь и сейчас». В театре он сейчас участвует в двух постановках, которые идут ежемесячно, и это его устраивает. Что касается кино, то сейчас, по мнению Боярского, нет интересных предложений.