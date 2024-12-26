В Казахстане на десять дней арестовали блогера за съёмку места крушения самолёта

Как ранее сообщил канал Baza, речь идёт об Азамате Сарсенове.
В пресс-службе Тупкараганского суда Мангистауской области подтвердили РБК, что мужчину привлекли к ответственности за «неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа при исполнении и препятствование его деятельности».
В суде заявили, что его действия «препятствовали работе спасательных служб и следственным действиям».
Накануне выживший пассажир разбившегося в Казахстане самолёта показал RT кадры, снятые сразу после того, как он выбрался с борта. Вокруг него в этот момент были спасатели, а сам автор, Субхонкул Рахимов, был в крови.