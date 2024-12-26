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В Казахстане на десять дней арестовали блогера за съёмку места крушения самолёта

Суд в Казахстане на десять дней отправил под административный арест фотографа, который вёл съёмку места крушения самолёта у Актау.

Как ранее сообщил канал Baza, речь идёт об Азамате Сарсенове.

В пресс-службе Тупкараганского суда Мангистауской области подтвердили РБК, что мужчину привлекли к ответственности за «неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа при исполнении и препятствование его деятельности».

В суде заявили, что его действия «препятствовали работе спасательных служб и следственным действиям».

Накануне выживший пассажир разбившегося в Казахстане самолёта показал RT кадры, снятые сразу после того, как он выбрался с борта. Вокруг него в этот момент были спасатели, а сам автор, Субхонкул Рахимов, был в крови.