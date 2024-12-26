Обзор РИА «Воронеж». Самые важные законы 2024 года

Два ключевых обновления вступили в силу 25 сентября. Тогда права на получение субсидии на оплату ЖКУ лишили тех, кто имеет соответствующую задолженность. Тогда же изменились правила расчета совокупных доходов, по которым и определяется, может семья претендовать на субсидию или нет. При этом в состав семьи не включаются лица, находящиеся на полном государственном обеспечении (кроме детей, находящихся под опекой или попечительством, и самого заявителя), проходящие службу по призыву и получающие военную специальность в образовательных учреждениях, заключенные и находящиеся на принудительном лечении по решению суда, без вести пропавшие и находящиеся в розыске. Также для расчета перестали учитывать доходы несовершеннолетних членов семьи, если на момент подачи заявления на субсидию они не менее шести месяцев из последних 12 получали среднее, среднее специальное или высшее очное образование.