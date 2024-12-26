Обзор РИА «Воронеж». Самые важные законы 2024 года

Уходящий год был богат на законодательные новшества. Множество из изменений касались участников СВО и их семей, а также мигрантов. На этот раз в традиционной подборке РИА «Воронеж» мы вспомним самые важные законы, вступившие в силу в 2024 году.
Призывной возраст повысили до 30 лет
С 1 января была повышена верхняя планка возраста мужчин, подлежащих призыву на военную и альтернативную службу. Теперь ее обязаны пройти граждане от 18 до 30 лет. В 2023 году военные комиссариаты могли призывать мужчин лишь до 27 лет. Также закон коснулся отсрочки для IT-специалистов аккредитованных организаций. Теперь она тоже предоставляется до 30 лет.
Еще одно нововведение, касающееся мужчин, подлежащих призыву, вступило 1 ноября. Заработал электронный реестр воинского учета. Именно с помощью него военкоматы теперь рассылают на портал Госуслуг электронные повестки, по своей силе аналогичные привычным бумажным экземплярам.
Завершилась программа льготной ипотеки
1 июля в России завершилась программа льготной ипотеки. Она действовала с 2020 года и была несколько раз продлена правительством РФ. Получить кредит на покупку жилья по выгодной ставке в 8% мог любой гражданин. Одной из причин, по которой программа не была продлена в очередной раз, стало то, что жители пользовались ею не для улучшения жилищных условий, а в качестве вложения инвестиций. Также ипотеку неохотно давали сами банки.
Однако сегодня продолжают действовать другие программы, позволяющие приобрести жилье под льготные проценты. Например, семейная ипотека со ставкой в 6%, на которую могут претендовать семьи с несовершеннолетними детьми, проживающими в малых городах численностью до 50 тыс. человек, с детьми до 6 лет или с ребенком, имеющим инвалидность. Выдачу этого кредита в 2024 временно приостановили из-за превышения лимитов. Однако министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в следующем году никаких ограничений для данной программы не будет.
Также в стране действует ипотека для работников IT-сектора. Изначально она должна была завершиться 31 декабря 2024 года. Однако было решено продлить ее еще на шесть лет, до конца 2030 года. Данный вид ипотеки коснулись изменения некоторых условий. Так, максимальная ставка теперь составляет 6% вместо 5%. Получить такую ипотеку могут работники аккредитованных IT-компаний в возрасте до 50 лет.
Миграционное законодательство ужесточили
В уходящем году правительство РФ значительно ужесточило миграционное законодательство. Основное количество ограничений было введено после 22 марта, когда выходцы из ближнего зарубежья устроили теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».
С 1 декабря начался эксперимент по сбору биометрических данных (отпечатки пальцев и фото) у мигрантов и лиц без российского гражданства, въезжающих в страну. Согласно нормативному акту, он реализовывается в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковском, а также грузопассажирском пункте Маштаково в Оренбургской области. Сдавать биометрию не нужно гражданам Республики Беларусь, сотрудникам диппредставительств и членам их семей, должностным лицам международных организаций, работникам консульских учреждений, детям младше шести лет и некоторым другим категориям.
Еще одно изменение в миграционном законодательстве вступило в силу 10 декабря. С этого дня принимать экзамены у иностранцев могут только государственные учреждения, утвержденные Минобрнауки в согласовании с МВД и Рособрнадзором.
Экзамены для получения гражданства, вида на жительство и разрешения на работу ввели в 2014 году. У мигрантов проверяют знания по русскому языку, истории России и основам законодательства страны. Ранее к проведению экзаменов допускались коммерческие фирмы. Однако зачастую они нарушали правила аттестации: раздавали готовые ответы или подменяли иностранцев другими людьми.
Один из указов, вносящих изменение в миграционное законодательство Воронежской области, был подписан губернатором региона Александром Гусевым. В марте он запретил иностранцам работать в сфере перевозок людей. Тогда количество мигрантов-таксистов, водителей маршруток и другого общественного транспорта резко сократилось.
Изменились правила получения субсидии на оплату ЖКУ
В течение года правительство устанавливало новые условия для получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Напомним, что претендовать на данную меру могут семьи, имеющие низкий доход. Важнейшим условием для получения субсидии является превышение определенного процента от дохода, который тратят жители на оплату ЖКУ.
Два ключевых обновления вступили в силу 25 сентября. Тогда права на получение субсидии на оплату ЖКУ лишили тех, кто имеет соответствующую задолженность. Тогда же изменились правила расчета совокупных доходов, по которым и определяется, может семья претендовать на субсидию или нет. При этом в состав семьи не включаются лица, находящиеся на полном государственном обеспечении (кроме детей, находящихся под опекой или попечительством, и самого заявителя), проходящие службу по призыву и получающие военную специальность в образовательных учреждениях, заключенные и находящиеся на принудительном лечении по решению суда, без вести пропавшие и находящиеся в розыске. Также для расчета перестали учитывать доходы несовершеннолетних членов семьи, если на момент подачи заявления на субсидию они не менее шести месяцев из последних 12 получали среднее, среднее специальное или высшее очное образование.
Новые меры поддержки участников СВО
В этом году правительство продолжило предоставлять участникам СВО и их семьям новые гарантии в разных сферах.
С 1 июня уходящего года участники спецоперации могут воспользоваться бесплатной юридической помощью. Они имеют право обратиться к специалистам за консультацией, составлением заявления, жалобы, ходатайства и других документов. Также участник СВО вправе воспользоваться бесплатным предоставлением своих интересов в суде. Оказать подобную помощь обязаны сотрудники государственных и коммерческих юридических бюро, адвокаты и нотариусы.
С начала декабря в силу вступил закон, который значительно расширил права участников спецоперации и членов их семей в сфере экономики. Речь идет об освобождении от кредитных задолженностей, по которым до первого числа было открыто исполнительное производство. Их сумма не должна превышать 10 млн рублей. Воспользоваться услугой могут мобилизованные, призывники (кроме курсантов военных училищ и вузов) и не служившие ранее граждане, которые заключили контракт с Минобороны РФ не ранее 1 декабря 2024-го и минимум на год.
Помимо вышеперечисленных мер, в Воронежской области были увеличены региональные выплаты добровольцам, которые изъявили желание подписать контракт с Минобороны. С 23 мая ее размер достиг 505 тыс. рублей. С учетом федеральных средств размер единовременной выплаты составил 905 тыс. рублей.
Закон о тишине
последних числах декабря в силу вступил региональный закон, согласно которому воронежцам, живущим в многоквартирных и индивидуальных домах, запрещено шуметь с 22:00 до 7:00. Помимо этого, на заседании правительства Воронежской области был установлен подобный запрет в дневное время. Действовать он будет с 13:00 до 15:00. Соблюдать требования необходимо не только в будние дни, но и в выходные и праздники.
Наказанием за нарушение послужат административные штрафы. Так, за первый проступок сотрудники правоохранительных органов потребуют от 1 до 3 тыс. рублей с физических лиц, от 5 до 10 тыс. рублей — с должностных, от 15 до 30 тыс. рублей — с юридических. За повторное нарушение отдать придется большие суммы. В таких случаях с физических лиц потребуют от 4 до 5 тыс. рублей, с должностных — от 15 до 30 тыс. рублей, с юридических — от 60 до 100 тыс. рублей.
Однако есть и исключения, когда наказывать за шум не будут. Например, это касается проведения организованных спортивных и культурно-развлекательных мероприятий.