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В Омском районе во временном формате начнет работать новый храм

В ближайшее время в новом строящемся храме святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского в поселке Хвойный Омского района во временных условиях начнется проведение божественных литургий.

Об этом в четверг, 26 декабря 2024 года, в программе «Благовест. Слово пастыря» сообщил митрополит Омский и Таврический Дионисий.

«Строительство и благоустройство идет. Батюшка мне регулярно рассказывает об этом. На самом деле, в ближайшее время там, по крайней мере во временных условиях должны начать совершать божественные литургии. А как поучаствовать [помощи строительству. — прим. Ред.]? Обратиться туда на приход и спросить, что нужно. Уж местные точно об этом скажут», — заявил митрополит Дионисий.

Напомним, что в октябре 2021 года на территории поселка Хвойный Омского района прошло освящение закладного храма будущего храма святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского.

Благословение на строительство храма вблизи Пушкинского дома-интерната получено в декабре 2018 года. Инициатива исходила как от сотрудников учреждения социального обслуживания, так и от его подопечных.

Летом 2020 года был согласован земельный участок под строительство храма. К весне 2021 года сформировали проект церкви.

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