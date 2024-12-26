В Омском районе во временном формате начнет работать новый храм

«Строительство и благоустройство идет. Батюшка мне регулярно рассказывает об этом. На самом деле, в ближайшее время там, по крайней мере во временных условиях должны начать совершать божественные литургии. А как поучаствовать [помощи строительству. — прим. Ред.]? Обратиться туда на приход и спросить, что нужно. Уж местные точно об этом скажут», — заявил митрополит Дионисий.