В Омском районе во временном формате начнет работать новый храм

Об этом в четверг, 26 декабря 2024 года, в программе «Благовест. Слово пастыря» сообщил митрополит Омский и Таврический Дионисий.
«Строительство и благоустройство идет. Батюшка мне регулярно рассказывает об этом. На самом деле, в ближайшее время там, по крайней мере во временных условиях должны начать совершать божественные литургии. А как поучаствовать [помощи строительству. — прим. Ред.]? Обратиться туда на приход и спросить, что нужно. Уж местные точно об этом скажут», — заявил митрополит Дионисий.
Напомним, что в октябре 2021 года на территории поселка Хвойный Омского района прошло освящение закладного храма будущего храма святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского.
Благословение на строительство храма вблизи Пушкинского дома-интерната получено в декабре 2018 года. Инициатива исходила как от сотрудников учреждения социального обслуживания, так и от его подопечных.
Летом 2020 года был согласован земельный участок под строительство храма. К весне 2021 года сформировали проект церкви.