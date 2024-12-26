Чиновники отказались от благоустройства Северного леса

Воронежцев серьезно беспокоит состояние и судьба Северного леса, который постепенно теряет сосны. На встрече с губернатором Александром Гусевым журналисты воронежских СМИ просили поделиться планами правительства по защите и благоустройству места отдыха горожан.
Губернатор напомнил журналистам, что это частная территория:
— Мы пытались найти решение, обменять участок Северного леса на другой аналогичный участок под застройку, но пока не нашли. А сейчас у собственника пока пропал интерес к этой теме.
Для защиты леса от вырубки и застройки ему присвоили статус особо охраняемой территории, что исключает возможность ведения здесь хозяйственной деятельности. Периодически в интернете возникают сообщения о неизвестных людях, которые губят деревья, но реально ни одного из них пока не поймали.
-Поймаем — посадим, — заверил Александр Гусев. — Это уголовно наказуемые действия. В Северном лесу есть реальная проблема, которая актуальна и для других хвойных лесов области, болезнь корневая губка. Она губит деревья, в том числе и в Северном лесу. Выход только один — замена существующих деревьев на невосприимчивые к болезни сорта сосен.
По причине частной собственности администрация не имеет права и проводить в лесу благоустройство. Но это могут делать местные жители. Губернатор заверил, что при наличии такой инициативы, правительство найдет способ ее поддержать.
-Но пока, к сожалению, даже на субботники в Северный лес никто из жителей не приходит…