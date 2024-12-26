Чиновники отказались от благоустройства Северного леса

Для защиты леса от вырубки и застройки ему присвоили статус особо охраняемой территории, что исключает возможность ведения здесь хозяйственной деятельности. Периодически в интернете возникают сообщения о неизвестных людях, которые губят деревья, но реально ни одного из них пока не поймали.