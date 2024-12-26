Электробусы могут появиться на улицах Воронежа в 2025 году

В следующем году в Воронеже планируют начать реализацию проекта метробуса. Об этом на встрече с журналистами рассказал глава региона Александр Гусев. По его словам электротранспорт нужно использовать, но не троллейбусы, так как они очень неповоротливы.
— Мы подходим к системе электробусов. Наверное, в следующем году начнем фактическую реализацию проекта. Хотели запустить его в центральной части города — по Московскому проспекту и улице Плехановской. Но пока не сделаем дублер проспекта, заходить с работами — безумие. Мы тогда остановим весь город. Завершим строительство, посмотрим, как распределятся потоки, и тогда будем приступать, — пояснил губернатор.
Ранее в мэрии сообщали, что закупят экспериментальную партию электротранспорта разных производителей. Обкатка четырех машин позволит выбрать оптимальный вариант. Будут оцениваться удобство использования в условиях Воронежа, а также экономичность.