Топ-10 правил, чтобы не переесть в новогодние праздники, и что делать, если переел

Существует стереотипное — ошибочное — мнение, что если целый день ничего не есть, то на праздничный стол можно «напасть», словно вы голодный зверь. В действительности такой подход лишь усилит чувство голода и увеличит риск переедания, потому что вы будете есть быстрее, чем мозг успеет подать сигнал о насыщении, разъяснила в беседе с «Газетой.Ru» диетолог Елена Соломатина. В течение дня обязательно нужно полноценно питаться. Во-первых, так вы не будете вводить организм в стресс из-за дефицита калорий, а во-вторых, физически не сможете съесть больше нужного.