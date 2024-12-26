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Беглов почтил память погибших при крушении самолета «Азербайджанских Авиалиний»

Градоначальник оставил запись в книге соболезнований и возложил цветы.

Источник: Официальный сайт Администрации Санкт‑Петербурга

25 декабря на западе Казахстана произошла трагедия — там потерпел крушение пассажирский самолет компании «Азербайджанские Авиалинии», который летел из Баку в Грозный. На борту находилось пять членов экипажа и 62 пассажира, в том числе и из России. 38 человек погибли. В Петербурге к трагедии не остались равнодушны. В Генконсульстве Азербайджанской Республики в Северной столице открыли запись в книгу соболезнований. В ней оставил свои слова губернатор Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

— От имени петербуржцев выражаю глубокие соболезнования. Среди находившихся на борту были граждане Азербайджана, России, Казахстана, Киргизии. Выражаю слова искренней поддержки родным и близким погибших. Желаю им душевных сил, мужества и крепости духа. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, — написал градоначальник.

Также он возложил цветы у здания Генконсульства.