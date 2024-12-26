Беглов почтил память погибших при крушении самолета «Азербайджанских Авиалиний»

25 декабря на западе Казахстана произошла трагедия — там потерпел крушение пассажирский самолет компании «Азербайджанские Авиалинии», который летел из Баку в Грозный. На борту находилось пять членов экипажа и 62 пассажира, в том числе и из России. 38 человек погибли. В Петербурге к трагедии не остались равнодушны. В Генконсульстве Азербайджанской Республики в Северной столице открыли запись в книгу соболезнований. В ней оставил свои слова губернатор Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.