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В Татарстане треть случаев пневмонии вызывает микоплазма

В Татарстане треть случаев пневмонии вызывает микоплазма.

Источник: Комсомольская правда

Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

По словам Авдониной, у татарстанцев чаще всего встречается пневмония, вызванная микоплазмой. Каждую неделю на нее приходится порядка 30% заболевших. Это немного больше, чем в 2023 и 2022 годах.

Как отметил представитель ведомства, в регионе улучшилось качество расшифровки, что позволяет точнее выявлять возбудителей заболеваний.

Напомним, в Татарстане за неделю выявили 13,8 тысячи случаев ОРВИ и гриппа. Это на 8% меньше, чем на предыдущей неделе.

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