В Татарстане треть случаев пневмонии вызывает микоплазма.

Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.
По словам Авдониной, у татарстанцев чаще всего встречается пневмония, вызванная микоплазмой. Каждую неделю на нее приходится порядка 30% заболевших. Это немного больше, чем в 2023 и 2022 годах.
Как отметил представитель ведомства, в регионе улучшилось качество расшифровки, что позволяет точнее выявлять возбудителей заболеваний.
Напомним, в Татарстане за неделю выявили 13,8 тысячи случаев ОРВИ и гриппа. Это на 8% меньше, чем на предыдущей неделе.