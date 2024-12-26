Стоимость проезда в омских электричках вырастет с 1 февраля 2025 года

«Если раньше за поездку на электричке из Омска в Исилькуль или Называевск платили 202 рубля по полному тарифу, то с 1 февраля стоимость проезда составит 216 рублей. Поездка в Кормиловку обходилась в 82 рубля по полному тарифу, а с 1 февраля стоимость составит 88 рублей. Стоимость билета из Омска в Лузино вырастет на 2 рубля — с 40 до 42 рублей», — пояснили в РЭК.