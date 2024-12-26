Стоимость проезда в омских электричках вырастет с 1 февраля 2025 года

Региональная энергетическая комиссия Омской области объявила о повышении стоимости проезда в электричках с 1 февраля 2025 года. Инициатором такого решения выступило АО «Омск пригород».
Причиной подорожания проезда перевозчик назвал инфляцию. Сообщается, что стоимость поездки будет зависеть от километража. Если путь не превышает 15 километров, то стоимость проезда увеличится не более чем на 2 рубля.
«Если раньше за поездку на электричке из Омска в Исилькуль или Называевск платили 202 рубля по полному тарифу, то с 1 февраля стоимость проезда составит 216 рублей. Поездка в Кормиловку обходилась в 82 рубля по полному тарифу, а с 1 февраля стоимость составит 88 рублей. Стоимость билета из Омска в Лузино вырастет на 2 рубля — с 40 до 42 рублей», — пояснили в РЭК.
Также отмечается, что для пассажиров сохраняются все льготы. Полностью ознакомиться со всеми изменениями можно здесь.
Ранее мы писали, что проезд в омском автобусе подорожает до 45 рублей.