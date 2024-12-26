Госкомимущество сказало, для кого не будет земельной амнистии в Беларуси

Глава комитета пояснил, что часто подобные ситуации касаются дачных кооперативов, садовых товариществ, когда люди понемногу продлевают свои участки в сторону леса, не замечая, как «захватывают» земли лесного фонда. Но именно там земли не всегда могут быть узаконены. И аналогичные ситуации возникают на территориях с природоохранным статусом, где применяют уже не земельное законодательство, а природоохранное, водоохранное и другие. В этих случаях гражданину откажут в земельной амнистии.