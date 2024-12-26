Госкомимущество сказало, для кого не будет земельной амнистии в Беларуси

Стало известно, на кого в Беларуси не распространяется земельная амнистия. Об этом в Госкомимуществе сообщили БелТА.
В частности, в комитет уточнили, что в Беларуси не все самовольно занятые физлицами земельные участки могут быть узаконены в рамках земельной амнистии.
Откажут в легализации земли, прежде всего, согласно установленным градостроительным регламентам касаемо «красных линий», существования требований природоохранного, противопожарного и строительного законодательства. Еще при определении земельной амнистии будет учтен статус земель сельхозназначения и лесного фонда. И, чтобы в таких случаях амнистию применили необходимо будет получить соответствующее решение президента.
— Часть облисполкомов подготовили необходимые распоряжения, другие находятся в процессе. Я думаю, что глава государства поддержит, — пояснил председатель Госкомимущества Дмитрий Матусевич.
Глава комитета пояснил, что часто подобные ситуации касаются дачных кооперативов, садовых товариществ, когда люди понемногу продлевают свои участки в сторону леса, не замечая, как «захватывают» земли лесного фонда. Но именно там земли не всегда могут быть узаконены. И аналогичные ситуации возникают на территориях с природоохранным статусом, где применяют уже не земельное законодательство, а природоохранное, водоохранное и другие. В этих случаях гражданину откажут в земельной амнистии.
При этом Матусевич заметил, что в большинстве своем белорусы хотят получить земельную и добровольно сносят заборы.
— Мы со своей стороны вместе с местными органами власти заинтересованы в максимальной передаче земли гражданам — как в рамках работы с ветхими домами и пустующими участками, так и в рамках земельной амнистии, — подытожил чиновник.
Напомним ранее в Беларуси продлили земельную амнистию в Беларуси до 2028 года.
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