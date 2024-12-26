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Гигантская пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» образовалась адская пробка.

Как сообщают очевидцы движение затруднено с самого утра.

Затор длиною более 15 километров образовался возле Красного Сулина. Машины двигаются со скоростью не более десяти километров в час в сторону Ростова-на-Дону от хутора Пролетарка до поселка Горный.

Согласно данным очевидцев, основной причиной затора стали проводимые дорожные работы. С раннего утра работники заблокировали часть автомобильной трассы.

Тем, кто уже столкнулся с пробкой, рекомендуется сохранять спокойствие и найти способ отвлечь себя. А тем, кто еще не застрял в этой «дорожной ловушке», советуют искать другие варианты маршрута.