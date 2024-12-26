В Сочи планируют в следующем году увеличить число пляжей. Об этом в свое телеграм-канале сообщил глава курорта Андрей Прошунин.
По федеральному проекту курортного сбора привлечены более 533 миллионов рублей, что больше на 29 миллионов, чем было запланировано ранее. Их используют для улучшения инфраструктуры города.
Глава Сочи уточнил, что в этом году открыли сразу 19 отелей и гостиниц, а также расширили лечебно-оздоровительную базу двумя санаториями.
«С ростом популярности курорта необходимо объединить усилия, чтобы обеспечить стабильное развитие ключевых отраслей, которые определяют перспективы всего города-курорта. Уже на днях готовимся торжественно принять рекордного 8-миллионного туриста, и столь высокий турпоток стал возможен благодаря каждому, кто трудится в сфере гостеприимства», — рассказал Андрей Прошунин.
Напомним, на 88 пляжах Сочи ликвидировали последствия шторма. Напомним, в городе-курорте в ночь на 18 декабря разбушевалась непогода. Уборку последствий осложнил повторный шторм 23 декабря.