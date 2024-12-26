Минлесхоз назвал цены на елки у частников, которые доходят до 400 рублей

Минлесхоз назвал цены на живые елки у частников в декабре 2024 года.
«Говорят, у частников цены на елки до 2-х метров доходят до… 400 рублей», — говорится в телеграм-канале министерства.
В качестве альтернативы Минлесхоз предлагает присмотреться к елкам у лесхозов и Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра.
По данным на 26 декабря, белорусы уже приобрели у лесхозов более 86 тысяч новогодних деревьев. Из них свыше 5,1 тысячи деревьев — в кадках и почти 6 тысяч хвойных букетов. Для сравнения на 26 декабря 2023 года было приобретено 75,5 тысячи новогодних деревьев.
Мы писали, что ранее Минлесхоз отмечал, что цены на новогодние ели и сосны будут отличаться по республике. Интересно, что наиболее выгодно купить живую елку в Брестской и Витебской областях.
«Дешевле всего ели и сосны приобретать непосредственно в лесничествах — за счет экономии на доставке цена выходит символической», — прокомментировали в Минлесхозе.
А в преддверии открытия елочных базаров МАРТ рассказал о ценах на натуральные елки в декабре 2024.
Так, примерные розничные цены на натуральные новогодние ели таковы: до 50 сантиметров — 5 рублей, до 1 метра — 13 рублей, до 2 метров — 16 рублей, до 3 метров — 23 рубля. Ели в кадках будут — от 28 рублей, елочные букеты — от 4 рублей (здесь подробнее).
Кстати, в Минске лесхозы отменили два елочных базара с елками по бюджетным ценам (здесь подробнее).