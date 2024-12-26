Минлесхоз назвал цены на елки у частников, которые доходят до 400 рублей

По данным на 26 декабря, белорусы уже приобрели у лесхозов более 86 тысяч новогодних деревьев. Из них свыше 5,1 тысячи деревьев — в кадках и почти 6 тысяч хвойных букетов. Для сравнения на 26 декабря 2023 года было приобретено 75,5 тысячи новогодних деревьев.