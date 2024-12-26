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Екатеринбуржцы подают коллективный иск из-за отмены концерта Стаса Михайлова

Больше полсотни жителей Екатеринбурга идут в суд из-за концерта Стаса Михайлова.

Жители Екатеринбурга подают коллективный иск из-за отмены концерта певца Стаса Михайлова. К нему уже присоединились 57 недовольных горожан. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

Иск адресован организатору концерта в Екатеринбурге — ООО «РокФест». Выступление должно было состояться 6 апреля, однако дважды было перенесено.

— Потребители, желающие вернуть деньги, обратились с требованиями в адрес агентств, где они покупали билеты, однако в добровольном порядке деньги не возвращены, — рассказали в региональном ведомстве.

Роспотребнадзор предложил екатеринбуржцам присоединиться к групповому иску. Для этого до 27 декабря необходимо заполнить и предоставить в ведомство ряд документов. Их список можно уточнить на сайте.

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