Екатеринбуржцы подают коллективный иск из-за отмены концерта Стаса Михайлова

Жители Екатеринбурга подают коллективный иск из-за отмены концерта певца Стаса Михайлова. К нему уже присоединились 57 недовольных горожан. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.
Иск адресован организатору концерта в Екатеринбурге — ООО «РокФест». Выступление должно было состояться 6 апреля, однако дважды было перенесено.
— Потребители, желающие вернуть деньги, обратились с требованиями в адрес агентств, где они покупали билеты, однако в добровольном порядке деньги не возвращены, — рассказали в региональном ведомстве.
Роспотребнадзор предложил екатеринбуржцам присоединиться к групповому иску. Для этого до 27 декабря необходимо заполнить и предоставить в ведомство ряд документов. Их список можно уточнить на сайте.