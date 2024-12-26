В Ростовской области для пассажирских судов закупят причалы за 160 млн рублей

В Ростовской области за 160 млн рублей приобретут четыре плавучих металлических причала для швартовки пассажирских судов «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р». Информация указана на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает АО «Судоходная пассажирская компания “Дон”. Подрядчика, который займется поставкой объектов инфраструктуры, выберут 16 января 2025 года.
Причалы планируют установить в акватории Азово-Донского бассейна внутренних водных путей. В частности, монтаж планируется в станицах Старочеркасской и Пухляковской, в Семикаракорске и станице Романовской.
Корпуса причалов должны иметь съемные и несъемные части. Также одно из требований — возможность использования объектов при температуре воздуха от −5 до +45 градусов и температуре воды от 0 до +30 градусов. В ледовых условиях эксплуатация не планируется.
Напомним, в 2023 году на областные средства (за 334,1 млн рублей) приобрели два судна «Валдай 45Р». Этот водный транспорт с марта прошлого года начал курировать на направлении Ростов-на-Дону — Азов, а с июля 2024 года — на направлении Ростов-на-Дону — Багаевская — Семикаракорск. Сейчас прорабатывается возможность захода водного транспорта в Старочеркасскую, Пухляковскую и Романовскую.