В Ростовской области для пассажирских судов закупят причалы за 160 млн рублей

Напомним, в 2023 году на областные средства (за 334,1 млн рублей) приобрели два судна «Валдай 45Р». Этот водный транспорт с марта прошлого года начал курировать на направлении Ростов-на-Дону — Азов, а с июля 2024 года — на направлении Ростов-на-Дону — Багаевская — Семикаракорск. Сейчас прорабатывается возможность захода водного транспорта в Старочеркасскую, Пухляковскую и Романовскую.