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В Ростовской области для пассажирских судов закупят причалы за 160 млн рублей

Четыре причала приобретут для судов «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р» в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за 160 млн рублей приобретут четыре плавучих металлических причала для швартовки пассажирских судов «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р». Информация указана на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает АО «Судоходная пассажирская компания “Дон”. Подрядчика, который займется поставкой объектов инфраструктуры, выберут 16 января 2025 года.

Причалы планируют установить в акватории Азово-Донского бассейна внутренних водных путей. В частности, монтаж планируется в станицах Старочеркасской и Пухляковской, в Семикаракорске и станице Романовской.

Корпуса причалов должны иметь съемные и несъемные части. Также одно из требований — возможность использования объектов при температуре воздуха от −5 до +45 градусов и температуре воды от 0 до +30 градусов. В ледовых условиях эксплуатация не планируется.

Напомним, в 2023 году на областные средства (за 334,1 млн рублей) приобрели два судна «Валдай 45Р». Этот водный транспорт с марта прошлого года начал курировать на направлении Ростов-на-Дону — Азов, а с июля 2024 года — на направлении Ростов-на-Дону — Багаевская — Семикаракорск. Сейчас прорабатывается возможность захода водного транспорта в Старочеркасскую, Пухляковскую и Романовскую.