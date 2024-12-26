«Закрылся в машине, хотел скрыться и наехал на правоохранителя». Подозреваемый в экстремизме задержан со стрельбой в Бресте

Так, сотрудники ГУБОПиК и бойцы отряда спецназначения «Шторм» остановили авто 46-летнего брестчанина. Правоохранители представились и предъявили служебные удостоверения, но подозреваемый не отреагировал на требования и закрылся в машине. Потом брестчанин стал пытаться скрыться и наехал авто на одного из правоохранителей.