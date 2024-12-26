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«Закрылся в машине, хотел скрыться и наехал на правоохранителя». Подозреваемый в экстремизме задержан со стрельбой в Бресте

В Бресте спецназ со стрельбой задержал подозреваемого в экстремизме.

Источник: Комсомольская правда

В Бресте бойцами спецназа со стрельбой был задержан подозреваемый в экстремизме, сообщили 26 декабря в МВД.

Так, сотрудники ГУБОПиК и бойцы отряда спецназначения «Шторм» остановили авто 46-летнего брестчанина. Правоохранители представились и предъявили служебные удостоверения, но подозреваемый не отреагировал на требования и закрылся в машине. Потом брестчанин стал пытаться скрыться и наехал авто на одного из правоохранителей.

В МВД обратили внимание на то, что задержание осуществлялось в частном секторе областного центра, и своими действиями фигурант нес реальную угрозу для окружающих. Чтобы остановить машину брестчанина военнослужащие произвели несколько прицельных выстрелов по машине. Нарушитель получил незначительные травмы, ему оказали необходимую медпомощь.

При обыске дома у подозреваемого нашли светошумовые гранаты, а также емкость предположительно с порохом.

СК возбудил уголовное дело за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

А еще белорусские таможенники изъяли «золотую» посуду из Италии на 75 тысяч рублей.