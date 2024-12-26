Коммунальным службам Петербурга не хватает двух тысяч дворников

Власти Петербурга планируют увеличить штат дворников на 2080 человек в 2025 году. О наборе сотрудников коммунальных служб заявил председатель Денис Удод во время пресс-конференции ТАСС в четверг, 26 декабря.
— Пересмотрев нормативы уборки и взвесив все за и против, правительство Петербурга согласилось с доводами об увеличении количества дворников с 1 января 2025 года, — заявил глава ведомства.
Также чиновник отметил, что городской штат коммунальных рабочих укомплектован на 92,1 процента, а именно сейчас трудятся 4079 человек. Схожий показатель у количества механизаторов. Так в районных жилищных агентствах на этой должности работают 1136 человек, что составляет 92,7 процента от полной укомплектованности штата.
Также ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что в 2025 году планируется увеличение заработной платы дворникам и механизаторам. Так, к июлю следующего года коммунальный служащий начнет зарабатывать 65 тысяч рублей, а управляющий спецтехникой — более 98 тысяч.