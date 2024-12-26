Коммунальным службам Петербурга не хватает двух тысяч дворников

Также чиновник отметил, что городской штат коммунальных рабочих укомплектован на 92,1 процента, а именно сейчас трудятся 4079 человек. Схожий показатель у количества механизаторов. Так в районных жилищных агентствах на этой должности работают 1136 человек, что составляет 92,7 процента от полной укомплектованности штата.