На Башкирию обрушится сильный ветер

В Башкирии ухудшится погода. Экстренное сообщение рассылает МЧС республики.
В предупреждении говорится, что завтра, 27 декабря, на регион обрушится сильный ветер. Скорость воздушного потока будет достигать 18 м/с. На дорогах также ожидается напряженная ситуация: водителей предупреждают о заносах и гололеде.
Ведомство призывает жителей республики быть осторожными и соблюдать технику безопасности.
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