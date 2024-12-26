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На Башкирию обрушится сильный ветер

Жителей республики предупредили о непогоде.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ухудшится погода. Экстренное сообщение рассылает МЧС республики.

В предупреждении говорится, что завтра, 27 декабря, на регион обрушится сильный ветер. Скорость воздушного потока будет достигать 18 м/с. На дорогах также ожидается напряженная ситуация: водителей предупреждают о заносах и гололеде.

Ведомство призывает жителей республики быть осторожными и соблюдать технику безопасности.

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