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С 27 декабря открывается двухстороннее движение в сторону Голубево

С 27 декабря открывается двухстороннее движение транспорта на дороге от Мамоновского шоссе до Голубево.

Как сообщили в областном министерстве инфраструктуры, автобусы 147 и 143 пойдут по маршруту, который был до введения одностороннего движения.

«Дорожники проезжую часть дороги расширили и уложили нижний слой асфальтобетона, что дает возможность запустить движение транспорта в обе стороны. В настоящее время дорожные работы продолжаются. Кратковременные перекрытия дороги еще будут, для укладки верхнего слоя асфальтобетона», — заявили в ведомстве.

Завершится капремонт дороги от Мамоновского шоссе до Голубево в октябре следующего года.