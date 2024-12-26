С 27 декабря открывается двухстороннее движение в сторону Голубево

«Дорожники проезжую часть дороги расширили и уложили нижний слой асфальтобетона, что дает возможность запустить движение транспорта в обе стороны. В настоящее время дорожные работы продолжаются. Кратковременные перекрытия дороги еще будут, для укладки верхнего слоя асфальтобетона», — заявили в ведомстве.