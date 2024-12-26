Проект волонтера из Ростова-на-Дону помог 4 000 россиян стать потенциальными донорами костного мозга

— В Национальный РДКМ я и супруг вступили вместе. Помню, как в последний рабочий день перед новогодними праздниками, получила сообщение, что я в Регистре. Поделилась новостью у себя в соцсетях, публиковала посты об этой теме. Рассказывала, почему важно становиться донорами, что это не страшно и не больно. А потом поняла, что хочу делать больше для популяризации донорства костного мозга, — рассказывает Ирина Тарзанова.