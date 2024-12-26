Проект волонтера из Ростова-на-Дону помог 4 000 россиян стать потенциальными донорами костного мозга

Многие из тех, кто столкнулись с болезнью близкого человека, впоследствии приходят в волонтерство и донорство костного мозга. Но не у всех складывается именно так. Финансист из Ростова-на-Дону Ирина Тарзанова вступила в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова три года назад. И стала абассадором донорства костного мозга в стране. Ирина рассказала о том, как и почему она помогает популяризации донорства.
Ирина работает в Сбербанке с 2012 года. Когда вернулась на работу из декретного отпуска, то увидела, как активно в банке поддерживаются инициативы сотрудников. А это десятки программ по развитию корпоративной культуры и содействию волонтерским проектам. Вот Ирина и предложила продвигать донорство костного мозга.
— В Национальный РДКМ я и супруг вступили вместе. Помню, как в последний рабочий день перед новогодними праздниками, получила сообщение, что я в Регистре. Поделилась новостью у себя в соцсетях, публиковала посты об этой теме. Рассказывала, почему важно становиться донорами, что это не страшно и не больно. А потом поняла, что хочу делать больше для популяризации донорства костного мозга, — рассказывает Ирина Тарзанова.
Среди коллег в Юго-Западном банке быстро нашлись сторонники, которые поддержали новую инициативу. Со временем вопросом стали все больше интересоваться родные и знакомые коллег.
Банк ежегодно устраивает среди сотрудников конкурс социальных проектов со всей страны. Ирина приняла участие со своим проектом по развитию донорства костного мозга — и победила.
Ирина отмечает, что главная проблема, из-за которой вокруг донорства костного мозга существует множество мифов и страхов, — это недостаточность знаний у россиян. Поэтому ее команда проводит вебинары, лекции и всячески популяризует тему через СМИ и соцсети.
Отмечается, что на сегодня, уже свыше 4 000 человек решили стать потенциальными донорами. А среди коллег Ирины уже минимум 10 человек поделились своими кроветворными клетками, чтобы спасти чью-то жизнь.