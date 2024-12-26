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Жителей Башкирии предупреждают об ухудшении погодных условий

Жителей Башкирии предупреждают об ухудшении погодных условий.

Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 80% 769 мм рт. ст. +3°
Источник: Башинформ

Внимание! Об ухудшении погодных условий сообщает Башгидрометцентр. 26 декабря местами по республике ожидается гололёд, на дорогах снежные заносы, гололедица, местами порывы ветра до 18м/с.

Госкомитет РБ по ЧС напоминает о мерах предосторожности для водителей:

обращайте внимание на погодные условия и состояние дорожного полотна; соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения; не забывайте, что в ваших руках не только ваша жизнь, но и жизнь других людей; в экстренной ситуации звоните «112».