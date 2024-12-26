Жителей Башкирии предупреждают об ухудшении погодных условий.

Внимание! Об ухудшении погодных условий сообщает Башгидрометцентр. 26 декабря местами по республике ожидается гололёд, на дорогах снежные заносы, гололедица, местами порывы ветра до 18м/с.
Госкомитет РБ по ЧС напоминает о мерах предосторожности для водителей:
обращайте внимание на погодные условия и состояние дорожного полотна; соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения; не забывайте, что в ваших руках не только ваша жизнь, но и жизнь других людей; в экстренной ситуации звоните «112».