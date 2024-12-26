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Последние новости к вечеру 26 декабря 2024 года

Обзор последних новостей к вечеру 26 декабря 2024 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 26 декабря — в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 26 декабря 2024 года.

В Кремле призвали дождаться результатов расследования о крушении в Актау

Источник: Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции в ответ на вопрос журналистов об авиакатастрофе в Актау 25 декабря заявил, что не следует строить версии по поводу причин аварии. Представитель Кремля порекомендовал дождаться окончания следствия.

Режим ЧС федерального уровня ввели в Краснодарском крае

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

Правкомиссия ввела на Кубани режим ЧС федерального уровня, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к главе МЧС Александру Куренкову с просьбой о привлечении федеральных ресурсов для ликвидации последствий крушения двух танкеров в Черном море.

В МИД РФ рассказали о предложении Франции устроить переговоры по Украине

Источник: РИА "Новости"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что французские политики не раз обращались к России с предложением устроить переговоры на тему украинского конфликта без участия Киева. В Москве поведение Парижа посчитали двусмысленным и несерьезным.

Байден выразил негодование после массированного удара ВС РФ по Украине

Источник: Reuters

Президент США Джо Байден выступил с критикой действий России, которая нанесла массированный удар по украинским объектам 25 декабря. Американский лидер считает, что целью атаки стало стремление лишить украинцев доступа к теплу и электричеству.

В ЦБ назвали причины ослабления рубля в конце года

Источник: РИА "Новости"

Очередные западные санкции, временно осложнившие поступление валютной выручки от международных поставок на рынок, вызвали колебания курса рубля. Сейчас колебания снизились, сообщили в Банке России.