Последние новости к вечеру 26 декабря 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 26 декабря 2024 года.
В Кремле призвали дождаться результатов расследования о крушении в Актау
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции в ответ на вопрос журналистов об авиакатастрофе в Актау 25 декабря заявил, что не следует строить версии по поводу причин аварии. Представитель Кремля порекомендовал дождаться окончания следствия.
Режим ЧС федерального уровня ввели в Краснодарском крае
Правкомиссия ввела на Кубани режим ЧС федерального уровня, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к главе МЧС Александру Куренкову с просьбой о привлечении федеральных ресурсов для ликвидации последствий крушения двух танкеров в Черном море.
В МИД РФ рассказали о предложении Франции устроить переговоры по Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что французские политики не раз обращались к России с предложением устроить переговоры на тему украинского конфликта без участия Киева. В Москве поведение Парижа посчитали двусмысленным и несерьезным.
Байден выразил негодование после массированного удара ВС РФ по Украине
Президент США Джо Байден выступил с критикой действий России, которая нанесла массированный удар по украинским объектам 25 декабря. Американский лидер считает, что целью атаки стало стремление лишить украинцев доступа к теплу и электричеству.
В ЦБ назвали причины ослабления рубля в конце года
Очередные западные санкции, временно осложнившие поступление валютной выручки от международных поставок на рынок, вызвали колебания курса рубля. Сейчас колебания снизились, сообщили в Банке России.