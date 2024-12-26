На реконструкцию Воронежского театра оперы и балета выделят 6,4 млрд рублей

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил на пресс-конференции, что на реконструкцию Воронежского театра оперы и балета будет выделено 6,4 миллиарда рублей.
Половина этой суммы пойдет на общестроительные работы, а другая половина — на приобретение нового оборудования.
Губернатор подчеркнул, что архитектура здания и уникальная акустика зрительного зала будут сохранены. Основной целью реконструкции является создание комфортных условий, как для зрителей, так и для артистов театра. Также планируется обновить часть мебели в зрительном зале.
Проект реконструкции уже завершен и получил положительное заключение госэкспертизы в ноябре. Сейчас правительство региона занимается поиском источников финансирования. Начало работ планируется в 2025 или 2026 году.
Труппа театра на время реконструкции останется в Воронеже и, скорее всего, будет выступать в Воронежском концертном зале.
Помимо сохранения исторического облика, в ходе реконструкции планируется техническое переоснащение театра, включая углубление трюма сцены, увеличение высоты сценической коробки, а также строительство двух дополнительных подземных этажей и лифта для маломобильных гостей. Общая площадь здания после реконструкции должна увеличиться до 14,2 тыс. кв. м.
Таким образом, Воронежский театр оперы и балета ожидает масштабная реконструкция, которая позволит сохранить его уникальное историческое наследие, а также создать современное пространство для зрителей и артистов.