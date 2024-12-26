Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сальском районе Ростовской области сняли карантин по птичьему гриппу

Карантин по гриппу птиц сняли в селах Сальского района Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Сальском районе Ростовской области отменили карантин по птичьему гриппу. Распоряжение об этом опубликовано на сайте донского правительства.

Ограничения действовали в селе Сандата, а также на прилегающих территориях в радиусе 5 и 10 км. В частности, наблюдение больше не ведется в селах Березовка, Новый Егорлык, Ивановка, Екатериновка, Шаблиевка, в хуторах Сладкий и Маяк.

Теперь местные жители вновь могут проводить убой птиц, а также вывозить мясо и яйца в другие территории Ростовской области.

Добавим, ранее в Цимлянском районе Дона ввели карантин по бешенству.