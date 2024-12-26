В Сальском районе Ростовской области сняли карантин по птичьему гриппу

Ограничения действовали в селе Сандата, а также на прилегающих территориях в радиусе 5 и 10 км. В частности, наблюдение больше не ведется в селах Березовка, Новый Егорлык, Ивановка, Екатериновка, Шаблиевка, в хуторах Сладкий и Маяк.