В Сальском районе Ростовской области сняли карантин по птичьему гриппу

В Сальском районе Ростовской области отменили карантин по птичьему гриппу. Распоряжение об этом опубликовано на сайте донского правительства.
Ограничения действовали в селе Сандата, а также на прилегающих территориях в радиусе 5 и 10 км. В частности, наблюдение больше не ведется в селах Березовка, Новый Егорлык, Ивановка, Екатериновка, Шаблиевка, в хуторах Сладкий и Маяк.
Теперь местные жители вновь могут проводить убой птиц, а также вывозить мясо и яйца в другие территории Ростовской области.
Добавим, ранее в Цимлянском районе Дона ввели карантин по бешенству.