В Узбекистане начали выдавать номера для скутеров, электроскутеров и электромотоциклов: что нужно знать?

До этого срока их владельцам необходимо получить водительское удостоверение и пройти государственную регистрацию транспортного средства. После 1 марта водителей этих транспортных средств начнут штрафовать за отсутствие прав и номера.
Что нужно знать водителям?
1. Водительское удостоверение — обязательное требование.
С 1 марта 2025 года все водители мотоциклов, электромотоциклов, мопедов и скутеров обязаны иметь водительское удостоверение категории «А». Если у вас ещё нет прав, начните их оформление уже сейчас.
В автошколах доступны курсы подготовки, где опытные инструкторы помогут вам освоить навыки управления двухколёсным транспортом и подготовиться к теоретическому и практическому экзамену.
2. Государственная регистрация транспортных средств.
Теперь все мотоциклы, электромотоциклы, мопеды и скутеры подлежат обязательной регистрации в территориальных органах Государственной службы безопасности дорожного движения (ГСБДД).
Что включает регистрация?
Обратитесь в территориальный орган Государственной службы безопасности дорожного движения.
Предоставьте необходимые документы, подтверждающие покупку транспортного средства.
Установите полученный номер на транспортное средство.
Зачем это нужно?
На первый взгляд, новые правила могут показаться лишь бюрократической формальностью. Однако это шаг к улучшению безопасности на дорогах. Проблема в том, что мопеды и электроскутеры зачастую остаются вне правового поля: многие водители ездят без прав, не зная правил дорожного движения, и создают опасные ситуации.
Есть вопросы
С одной стороны, обязательное получение водительских прав — это шаг к тому, чтобы на дорогах было меньше неподготовленных водителей. С другой — насколько автошколы готовы к наплыву желающих? Сегодня в ряде районов уже трудно записаться на курсы, а к марту ажиотаж может лишь усилиться. Очевидно, что многие просто не успеют получить права в срок. Посмотрим, как это будет работать на практике.