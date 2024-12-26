В Узбекистане начали выдавать номера для скутеров, электроскутеров и электромотоциклов: что нужно знать?

С одной стороны, обязательное получение водительских прав — это шаг к тому, чтобы на дорогах было меньше неподготовленных водителей. С другой — насколько автошколы готовы к наплыву желающих? Сегодня в ряде районов уже трудно записаться на курсы, а к марту ажиотаж может лишь усилиться. Очевидно, что многие просто не успеют получить права в срок. Посмотрим, как это будет работать на практике.