В Нижегородской области хотят сократить время продажи алкоголя

Согласно законопроекту, предполагается, что будет запрещена «розничная продажа алкогольной продукции в нерабочие праздничные дни, в воскресенье, в субботу с 00 часов до 10 часов и с 16 часов до конца дня, в будние дни с 20 часов до 9 часов». Исключение будет делаться для розничной продажи алкогольной продукции в общепите.