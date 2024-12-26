В Нижегородской области хотят сократить время продажи алкоголя

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек — РИА Новости. Время продажи алкоголя в Нижегородской области хотят сократить, разрешив его реализацию по выходным с 10.00 до 16.00, в будни — с 9.00 до 20.00, следует из законопроекта, опубликованного на сайте правительства региона.
Сейчас на территории Нижегородской области продажа алкоголя разрешена с 9.00 до 22.00.
Законопроект, ограничивающий розничную продажу алкогольных напитков, разработан минэкономразвития Нижегородской области, сейчас он проходит общественные обсуждения.
Согласно законопроекту, предполагается, что будет запрещена «розничная продажа алкогольной продукции в нерабочие праздничные дни, в воскресенье, в субботу с 00 часов до 10 часов и с 16 часов до конца дня, в будние дни с 20 часов до 9 часов». Исключение будет делаться для розничной продажи алкогольной продукции в общепите.
Как говорится в пояснительной записке к документу, «целью предлагаемого регулирования является снижение потребления алкоголя, в том числе крепких спиртных напитков, заболеваемости, инвалидности и предотвратимой смертности, связанных с потреблением алкоголя, и увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни граждан».
Ранее в конце ноября депутаты законодательного собрания Вологодской области приняли закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя в регионе двумя часами в день по будним дням.