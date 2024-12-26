МВД: запуск фейерверка в общественном месте квалифицируют как мелкое хулиганство

Правоохранители отметили не только учащение случаев использования пиротехники в новогодние и рождественские праздники, но и то, что зачастую граждане пренебрегают мерами безопасности, запуская салюты. Поэтому, если взрывы пиротехники будут осуществляться в общественных местах и мешать спокойствию других людей, то это правоохранители квалифицируют как мелкое хулиганство. А при причинении имущественного вреда «взрывателей» могут привлечь по уголовной или административной статье.