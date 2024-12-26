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МВД: запуск фейерверка в общественном месте квалифицируют как мелкое хулиганство

Милиционеры будут реагировать на запуски пиротехники в Беларуси на новогодние и рождественские праздники.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что в Беларуси милиционеры будут реагировать на запуски фейерверков в общественных местах, передает Sputnik Беларусь.

Так, если запуски фейерверков, салютов и другой пиротехники в общественных местах будут нарушать спокойствие граждан, то последует реакция органов внутренних дел.

Правоохранители отметили не только учащение случаев использования пиротехники в новогодние и рождественские праздники, но и то, что зачастую граждане пренебрегают мерами безопасности, запуская салюты. Поэтому, если взрывы пиротехники будут осуществляться в общественных местах и мешать спокойствию других людей, то это правоохранители квалифицируют как мелкое хулиганство. А при причинении имущественного вреда «взрывателей» могут привлечь по уголовной или административной статье.

— Органы внутренних дел будут реагировать на факты использования пиротехнических изделий, — прокомментировал начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Александр Купченя.

При этом представитель МВД заметил, что правоохранители, прежде всего, будут преследовать цель безопасности граждан.

Еще подозреваемый в экстремизме был задержан со стрельбой в Бресте: «Закрылся в машине, хотел скрыться и наехал на правоохранителя».

А еще белорусские таможенники изъяли «золотую» посуду из Италии на 75 тысяч рублей.