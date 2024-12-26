Проезд осложнился на трассе М-4 в Ростовской области из-за дорожных работ

Также дорожные работы сейчас ведутся на отрезке трассы с 960 по 969 км, в северном направлении заторов нет. С 883 по 890 км в южном направлении проезд свободен. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение транспорта в местах ремонтных работ.