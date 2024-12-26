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Проезд осложнился на трассе М-4 в Ростовской области из-за дорожных работ

Водителей предупредили о сложностях с проездом на трассе М-4 в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области из-за дорожных работ осложнилось движение транспорта на участке трассы М-4 «Дон» в южном направлении от 986 до 990 км. Предупреждение поступило вечером 26 декабря от управления Госавтоинспекции.

Водителей просят быть внимательными и выбирать альтернативные пути объезда:

— на 964 км М-4 «Дон» — транспортная развязка поворот на Михайлово-Владимировку;

— 969 км М-4 «Дон» — транспортная развязка объезд через города Зверево, Гуково, Красный Сулин, Новошахтинск.

Также дорожные работы сейчас ведутся на отрезке трассы с 960 по 969 км, в северном направлении заторов нет. С 883 по 890 км в южном направлении проезд свободен. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение транспорта в местах ремонтных работ.