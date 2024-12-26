Работа над генеральным планом Севастополя полностью завершена — Развожаев

В Севастополе завершили работу над генеральным планом города. Как сообщил в своих социальных сетях губернатор Михаил Развожаев, для региона это один из важнейших документов, передает ИА SevastopolMedia.
План включает в себя положение о территориальном планировании и карты размещения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства общественных пространств, предупреждения ЧС и других. Его рассматривали члены градостроительного совета, эксперты, депутаты, представители муниципалитетов и местные жители.
В начале года прошли общественные обсуждения генерального плана. Севастопольцы выдвинули более 3,6 тысяч предложений. Комиссия собиралась 34 раза, чтобы внести в документ коррективы. Затем генплан согласовали с федеральными органами власти.
«Генеральный план Севастополя разработан на расчетный срок 20 лет с первой очередью реализации до 2030 года. В ближайшее время он будет внесён в Заксобрание Севастополя», — прокомментировал Михаил Развожаев.