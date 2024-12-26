Нижегородский аэропорт принял 8 самолетов, летевших в Москву 26 декабря

Также мы писали, что несколько рейсов задержали в аэропорту Нижнего Новгорода 20 октября. Например, с опозданием в пять часов в Нижнем Новгороде приземлились самолёты из Стамбула и Самары. Прибытие было запланировано на 04:20, однако по факту посадка была произведена в 09:01.