Нижегородский аэропорт принял 8 самолетов, летевших в Москву 26 декабря

Аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде 26 декабря в качестве запасного принял восемь бортов, следовавших в московские аэропорты. Об этом рассказали в пресс-службе международного аэропорта Нижнего Новгорода.
— В настоящее время самолеты получают наземное обслуживание и готовятся к вылету, — говорится в сообщении.
Ещё один рейс собственного расписания также был задержан, однако все остальные регулярные рейсы аэропорта выполняются согласно расписанию без отклонений.
Напомним, что ранее вылет авиарейса из Нижнего Новгорода в Оренбург задержался на 19 часов. Вылет из приволжской столицы должен был состояться 5 ноября в 23:00, однако его вылет перенесли на 18:00 6 ноября. В Оренбург он прибудет в 21:30.
Также мы писали, что несколько рейсов задержали в аэропорту Нижнего Новгорода 20 октября. Например, с опозданием в пять часов в Нижнем Новгороде приземлились самолёты из Стамбула и Самары. Прибытие было запланировано на 04:20, однако по факту посадка была произведена в 09:01.