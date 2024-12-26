Дятлова — о кладбище на Камской: «Это самозахват территории»

Глава городской администрации Елена Дятлова назвала ситуацию с кладбищем на Камской «самозахватом территории». Как сообщила сити-менеджер во время прямой линии, собственнику было вынесено предостережение, которое «не было исполнено».
«Мы не можем сегодня этому земельному участку присвоить статус кладбища. Это невозможно. Но мы чётко понимаем, что мы должны заниматься данной территории, — отметила Дятлова. — Она в градостроительных документах закреплена как зелёная зона специального значения. Мы зашли туда и будем дальше заходить с рубкой, уходом, санитарной обрезкой деревьев, с окосом и поддержанием территории в нормативном состоянии».
По словам Дятловой, следующий «выход» будет осуществлён вместе с прокуратурой. «Есть самозахват территории, необходимо вернуться в границы отведённого земельного участка. Администрация города Калининграда будет выступать инициатором обращения в прокуратуру, в суд», — добавила Дятлова. Кроме того, сити-менеджер пообещала, что вопрос будет решён, пусть и не «так быстро, как хотелось».
Ранее горвласти сообщали, что планируют выяснить, кто занимается вандализмом на кладбище рядом с улицей Камской. По словам экс-председателя комитета городского хозяйства Вадима Борисова, чиновниками были зафиксированы факты повреждения захоронений. По ним сотрудниками мэрии были написаны заявления в полицию. Елена Дятлова в апреле заявляла, что назначение территории кладбища администрация менять не собирается, в том числе — отдавать её под застройку. В июне общественники и родственники людей, захороненных на кладбище на улице Камской, предложили создать на его месте мемориальный парк.