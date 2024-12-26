Дятлова — о кладбище на Камской: «Это самозахват территории»

Ранее горвласти сообщали, что планируют выяснить, кто занимается вандализмом на кладбище рядом с улицей Камской. По словам экс-председателя комитета городского хозяйства Вадима Борисова, чиновниками были зафиксированы факты повреждения захоронений. По ним сотрудниками мэрии были написаны заявления в полицию. Елена Дятлова в апреле заявляла, что назначение территории кладбища администрация менять не собирается, в том числе — отдавать её под застройку. В июне общественники и родственники людей, захороненных на кладбище на улице Камской, предложили создать на его месте мемориальный парк.