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Грозоупорность ЛЭП повысили в Ростовской области

Энергетики Ростовской области защитили линии электропередачи от гроз.

Источник: Комсомольская правда

Энергетики Ростовской области выполнили замену грозозащитного троса на ЛЭП, обеспечивающих выдачу мощности Новочеркасской ГРЭС и поддерживающих электроснабжение центральных районов региона, сообщают донские власти.

— Оборудование заменили на участках транзитов общей протяженностью 3,5 км. На опорах линий электропередачи установили анкерные крепления и раскаточные ролики, — прокомментировал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Грозовой период на юге страны длится около восьми месяцев. Молнии и грозы — наиболее частые причины отключения электричества. Для защиты от непогоды используют грозотрос. Однако при использовании со временем он теряет свои защитные свойства, поэтому его следует менять.