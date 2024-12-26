Грозоупорность ЛЭП повысили в Ростовской области

Энергетики Ростовской области выполнили замену грозозащитного троса на ЛЭП, обеспечивающих выдачу мощности Новочеркасской ГРЭС и поддерживающих электроснабжение центральных районов региона, сообщают донские власти.
— Оборудование заменили на участках транзитов общей протяженностью 3,5 км. На опорах линий электропередачи установили анкерные крепления и раскаточные ролики, — прокомментировал заместитель губернатора Игорь Сорокин.
Грозовой период на юге страны длится около восьми месяцев. Молнии и грозы — наиболее частые причины отключения электричества. Для защиты от непогоды используют грозотрос. Однако при использовании со временем он теряет свои защитные свойства, поэтому его следует менять.